Sono tutti italiani i vincitori del secondo dei sei tornei Itf Combined i organizzati sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Nel singolare maschile trionfo di Jacopo Berrettini, numero 4 del seeding, che dopo aver superato 7-5, 6-1 l’ucraino Oleksii Krutykh (3) in semifinale, in finale ha avuto la meglio per 6-1, 7-5 sul polacco Daniel Michalski, testa di serie numero 2 e vincitore più volte al Forte, che era approdato in finale dopo aver battuto 7-6(5), 6-3 Tommaso Compagnucci (7) in semifinale.

In doppio, il forfait di Filippo Romano e Alexander Weis ha lasciato strada ai vincitori Federico Iannaccone e Giorgio Tabacco, mentre nel singolare femminile Jennifer Ruggeri ha sconfitto 6-4, 6-2 la francese Sara Cakarevic. Molto più combattuta la finale del doppio femminile, con Noemi Basiletti e Giorgia Pedone che hanno avuto la meglio, col punteggio di 6-2, 6-7(6), 10-8, su Marta Lombardini e la stessa Ruggeri.

Intanto, sono iniziate le qualificazioni del terzo Itf Combined al Forte.

