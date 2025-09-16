Dopo aver superato le qualificazioni, il sardo Matteo Mura è stato sconfitto 6-2, 6-3 dal tedesco Tim Handel e ha salutato il primo torneo singolare maschile dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Il torresino tornerà comunque sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula poiché in doppio, in coppia con lo statunitense Kyle Overmyer, sfiderà le teste di serie numero 2 Jacopo Bilardo e Niccolò Ciavarella. Niccolò Dessì e Mattia Secci (tesserati per il Quattro Mori Tennis Team) affronteranno invece Giammarco Gandolfi e Filippo Mazzola.

Femminile. Approdano nel tabellone proncipale femminile Marcella Dessolis, portacolori del Tc Cagliari che ha rifilato un netto 6-1, 6-0 alla giapponese Mio Kijima e che affronterà la wild card lettone Vladislava Lescinska, e Aurora Deidda, tennista del Milano 26 che ha sconfitto 6-0, 6-1 la bulgara Yoana Moneva e chesfiderà Vittoria Paganetti.

Out nelle qualificazioni Alessandra Pezzulla (Quattro Mori), sconfitta 6-1, 6-0 da Eleonora Alvisi. Dessolis, che in coppia con Caterina Odorizzi ha debuttato in doppio e battuto 6-1, 6-2 Moneva e Manuela De Lorenzo, nei quarti sfiderà la coppia numero 1 del torneo, formata dalla greca Valentini Grammatikopoulou e la tedesca Antonia Schmidt.

