All’indomani dell’anticipo della penultima giornata del campionato di Promozione contro la corazzata Alghero, pareggiato 2-2 , l’Arzachena annuncia la conferma in panchina per la prossima stagione di Mauro Ottaviani.

Nel comunicato in cui la società smeraldina esprime «piena soddisfazione per il lavoro svolto dal mister», viene sottolineato come tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti: «Valorizzazione concreta dei giovani del vivaio, con numerosi esordi in prima squadra, mantenimento della categoria e crescita evidente del gruppo sia sotto il profilo tecnico che umano». Risultati per i quali il presidente Pasquale Cossu e il direttore generale Antonello Zucchi «hanno deciso, in totale condivisione, di confermare mister Ottaviani alla guida della squadra per la prossima stagione».

Nella nota stampa dell’Arzachena Academy Costa Smeralda vengono rivolti a Ottaviani «i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo del progetto», e rimarcato che «la volontà è quella di dare continuità al percorso intrapreso, iniziando fin da subito la programmazione della nuova stagione, in sinergia tra direzione sportiva e staff tecnico, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sempre più identitaria».

Intanto sul campo i biancoverdi si concedono il lusso di strappare un pareggio a domicilio all’Alghero grazie ai gol di Donati, al 17esimo centro in campionato (18esimo stagionale considerato il gol segnato in Coppa Italia contro il Luogosanto) e Fernandez, e di consolidare il settimo posto in classifica con 49 punti.

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