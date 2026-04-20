La bella vittoria del Carbonia contro l'Atletico di Uri in Eccellenza non attenua affatto i problemi della società legati a una grave crisi economica, tant'è che i giocatori, pur dimostrando come ieri un'enorme professionalità, reclamano stipendi arretrati.

In una nota diffusa oggi l'attuale presidente, Andrea Meloni, in carica dalla scorsa estate, accusa il predecessore Stefano Canu di aver lasciato debiti pregressi che, a suo avviso, non sarebbe stato tecnicamente possibile scoprire subito e che sarebbero emersi solo in un secondo momento dalla nuova dirigenza subentrata nel luglio 2025. Pronta la replica del predecessore che parla di parole non vere e fuorvianti e secondo il quale parte della vecchia dirigenza, ora in carica, avrebbe sempre apposto la firma su tutti gli atti legati ai bilanci.

In assenza del riconoscimento degli stipendi, il rischio sulla carta è la messa in mora del club che potrebbe addirittura concludere il torneo al settimo posto.

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