Con le otto finali disputate sabato è andata in archivio al Tennis club Porto Torres la 9° edizione del torneo open “Sergio Cara”, manifestazione dedicata all’ex preparatore scomparso nel 2017.

I due titoli del main draw sono entrambi targati Torres Tennis, nel singolare maschile si è imposto come da pronostico Matteo Mura (2.3) vincitore in semifinale sul 2.5 Luigi Corrias del circolo maddalenino del Tc Moneta in due sets (6-3 6-1). La finale è stata un pò più equilibrata soprattutto nel secondo parziale contro l’under 16 Daniel Frasconi del Tc Terranova, ma alla fine ha prevalso l’esperienza di Matteo vincitore con lo score di 6-2 6-4. Da segnalare la semifinale giocata fra Frasconi e Dessì durata oltre tre ore di gioco con la vittoria del primo in tre sets (3-6 6-4 6-4). Nel femminile dopo il forfait della favorita Carolina Cicu della Torres Tennis, il successo finale è andato a Carolina Giua , nell’ultimo atto del torneo ha sconfitto la nostra Chiara Maoddi (prima finale in un open) con il punteggio di 6-1 6-3. Un trofeo che continua a riscuotere un successo di pubblico e di partecipazione.

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