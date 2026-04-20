Nessun verdetto nelle semifinali playoff di Serie C Unica. Le Gare 2 disputate al PalaSimula di Sassari riportano le due serie in equilibrio: Dinamo Academy e Torres mancano l’occasione di chiudere i conti e dovranno giocarsi l’accesso alla finale nella decisiva Gara 3, in programma nel prossimo fine settimana.

Nella prima sfida, la Dinamo Academy cede per 75-72 contro il Sant’Orsola al termine di una gara lunga e combattuta. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che partono con maggiore intensità e costruiscono subito un margine in doppia cifra. I biancoblù reagiscono nel secondo periodo, trovando ritmo dall’arco e tornando a contatto fino al -1 dell’intervallo.

Il momento migliore della squadra di coach Sassu arriva nel terzo quarto, quando la Dinamo riesce anche a mettere la testa avanti e ad allungare fino al +12, spinta dalle soluzioni offensive di Cipriano e Meschini. Il Sant’Orsola, però, non si disunisce e rientra progressivamente, riportando la gara sui binari dell’equilibrio.

Nel finale punto a punto sono gli episodi a fare la differenza: i padroni di casa trovano i canestri decisivi negli ultimi possessi, mentre alla Dinamo non riesce il sorpasso, con l’ultimo tentativo che non va a segno.

Più netta, invece, la risposta dell’Aurea Sassari nel derby contro la Torres. Dopo la sconfitta di Gara 1, la squadra di coach Basoli si impone per 81-67, pareggiando la serie grazie a una prova solida sin dalle prime battute.

L’Aurea indirizza la gara già nel primo tempo, imponendo ritmo e aggressività e costruendo un vantaggio significativo all’intervallo. Decisivo l’impatto di Desole, protagonista con 32 punti e punto di riferimento costante dell’attacco.

La Torres prova a rientrare nella ripresa, affidandosi soprattutto alle iniziative di Pompianu, ma senza riuscire a ricucire lo strappo. I padroni di casa mantengono il controllo del match anche nella seconda metà di gara, respingendo ogni tentativo di rimonta e gestendo il margine fino alla sirena finale.

In zona salvezza, intanto, arriva il verdetto della retrocessione in Divisione Regionale 1 per la Pisano Arredamenti Quartu, superata da Ozieri anche in Gara 2 della finale playout. Decisiva la gran rimonta dei Demones nell'ultimo quarto (77-81).

Ferrini-Ozieri 77-81

Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 11, Mat. Sassaro 6, Saba 3, Piras 21, Pisu 9, Saddi, Diana 6, Fancello, Floris, Madau 2, Taccori, Marras 19. Allenatore Mar. Sassaro

Demones Ozieri: Cordedda, Poloni 27, Carletti 4, Bittau, Saba 6, Serra 5, S. Monaco 23, Casu 1, G. Monaco 10, Fara 5. Allenatore Cadoni

Parziali: 25-21; 45-34; 68-55

S. Orsola-Dinamo 75-72

Tavoni Sassari: Vargiu, Gueye 8, Angius 9, Bertolini 18, Aroni 5, Camboni ne, Raffo 8, Peruzzi 5, Casu 12, Scanu Manunta 6, Barabino 4. Allenatore Ruiu

Dinamo Academy: Brunu 5, Cubeddu 5, Moscaritolo 3, Giordo 8, Cecchini 9, Meschini 11, Re 8, Panai ne, Ganga, Cipriano 13, Correddu 3, De Rosas 7. Allenatore Sassu

Parziali: 24-11; 43-42; 63-60

Aurea-Torres 81-67

Fisiokons Sassari: G. Langiu 8, Desole 32, Sanciu, L. Langiu 9, Matta 5, Fumanti 5, Sanna ne, F. Basoli 12, Usai 8, Sall 2, Fadda ne, Macciocu ne. Allenatore C. Basoli

Sef Torres: Piras ne, Pricchiazzi 2, Perino ne, Pitirra 7, Giua 3, Calzaghe ne, Dell'Erba 4, Denti 1, D'Elia 12, Casu 15, Barabino, Pompianu 23. Allenatore Mura

Parziali: 27-18; 46-29; 64-49

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