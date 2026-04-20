L’epilogo del campionato Open Femminile organizzato dalla MSP (Movimento Sportivo Popolare) premia il Basket Settimo, che si laurea per la prima volta campione. Il successo della formazione settimese arriva al termine di una finale intensa e combattuta contro il Panda, detentore del titolo. Decisiva gara 3, disputata sul parquet di Monserrato, dove le ragazze guidate da coach Nicolò Mascia si sono imposte con il punteggio di 63-55.

È stata una serie equilibrata sin dall’inizio. In gara 1 il Panda aveva fatto valere il fattore campo vincendo 60-55 e il Settimo aveva ristabilito la parità imponendosi tra le mura di casa per 80-75, dopo 1 tempo supplementare. Tutto si è quindi deciso nella “bella” sul campo monserratino.

Nel match decisivo è grande equilibrio nei primi due quarti, con le padrone di casa avanti di misura all’intervallo (27-25 al 20’). Nel quarto finale, dopo un terzo periodo combattuto, il Settimo cambia passo, piazzando il break decisivo (13-20 nei 10’ finale) che vale la serie.

Sugli scudi Chiara Logli con 14 punti, ben supportata da Michela Cabras (12) e Valeria Carboni (10). Importante anche il contributo di Sitzia (9) e Biella (7) in una prestazione corale che ha fatto la differenza. Al Panda non sono bastati i 13 punti di Piras e Ambu, oltre ai 10 di Uda.

Il roster del Basket Settimo campione: Claudia Pireddu, Michela Cabras, Valeria Carboni, Alessia Loi, Chiara Logli, Federica Argiolas, Valentina Sitzia, Chiara Solinas, Simona Piras, Lia Biella, Marta Solinas, Claudia Di Pietro, Martina Porru.

Tabellino gara 3

Panda - Basket Settimo 55-63

Panda: C. Ambu 1, Mingoia 2, Congiu 2, Salis 1, Uda 10, Aresu 3, Orrù, Piseddu 3, Piras 13, Salis, Deidda, Mascia, M. Ambu 13, Lai 7, Enna. Allenatore Capobianco.

Settimo: Pireddu, Cabras 12, Carboni 10, Loi 3, Logli 14, C. Solinas 6, Sitzia 9, Biella 7, M. Solinas 2, Di Pietro, Porru. All. Mascia.

Arbitri: Cadeddu, Comella e Agabio.

Parziali: 12-11; 27-25; 42-43; 55-63.

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