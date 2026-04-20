Al via a Tanca Regia la stagione del Completo, che vede subito protagonista Angela Lanzetta su Fujairah. Nella categoria più prestigiosa, la CN100 Asvi riservata ai cavalli di 5 anni nati e allevati in Sardegna, l’amazzone della C.I. La Golena si è imposta in sella a Fujairah dopo le tre prove dressage, salto ostacoli e cross davanti ad Alexander Luigi Antonio Manca di Villahermosa su Cornel de Is Morus.

Nella CN100 si registra il successo di Gaia Spissu (scuderie De Bois) su Pascasu, mentre nella CN 80 Asvi riservata ai 4 anni nati e allevati in Sardegna vince Mario Malica del Circolo Is Arenas in sella a Goldrake: ottime le prove nel dressage e nel salto ostacoli. Nella CN 80 su Urban Boy l’amazzone francese Lucie Bardin (Ala Birdi Equicenter) ha preceduto il cavaliere de la Golena Riccardo Tatti, che ha montato Diva. Infine, nella CN 50, la categoria più partecipata, brilla Angelica Angioni (Vadirhorse) su Carrelinas.

Parte dunque col botto nell’impianto Asvi di Abbasanta la stagione della disciplina su cui punta molto l’Agenzia regionale per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, con un fine settimana molto partecipato e valorizzato dai percorsi, differenti a seconda della categoria sia come numero di salti che per difficoltà, e dal montepremi di 12.500 euro.

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