Primi verdetti ufficiali nel torneo di Promozione regionale di calcio. Verdetti che coinvolgono anche le formazioni oristanesi. Infatti, con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato, arriva la retrocessione in Prima Categoria per Freccia Parte Montis, nel girone A, e Ghilarza, nel girone B.

Nel girone A l’apertura è però dedicata al Terralba F. Bellu che grazie alla vittoria casalinga contro il Selargius per 5-3, mantiene il primato in classifica, sempre con 2 punti di vantaggio sul Castiadas (78 punti i terralbesi, 76 gli inseguitori). Al “Remigio Corda” è stato Andrea Sanna il grande mattatore di giornata, mettendo a segno 4 reti. Per Sanna sono ora 31 le reti firmate in campionato. La quinta rete dei padroni di casa è stata, invece, di Manuel Piras. Alle spalle non molla la presa il Castiadas, vittorioso per 7-1 contro la Freccia Parte Montis. Nella Freccia va in rete il giovane Atzei, classe 2009. Mogoresi che con la sconfitta di ieri salutano il torneo dopo solo un anno. Nel prossimo turno, inoltre, sarà proprio la Freccia ad ospitare i “cugini” del Terralba F. Bellu per gli ultimi 90’ che potrebbero regalare la promozione in Eccellenza. Tra le altre oristanesi, brilla il Samugheo che vince in casa della Baunese per 1-6. Grande protagonista di giornata è Hurtado, autore di 3 gol. Per la formazione allenata da Alberto Piras è la decima vittoria stagionale. È una tripletta anche quella che brilla nella vittoria della Tharros nel derby contro l’Arborea (4-0 il finale). Autore del tris è Marco Gianoli, giovane punta biancorossa, che sale così a 24 gol nel torneo. La quarta rete oristanesi, pregevole al termine di un’azione personale, è di Pitzalis.

Nel girone B è di una vittoria e una sconfitta il bilancio delle oristanesi. Il Bosa si impone in casa della Macomerese (1-2) e balza fuori dalla zona playout, con 2 punti di vantaggio sul Li Punti, che occupa la quint’ultima posizione. Il Ghilarza, invece, perde per 5-1 sul campo dell’Ozierese, terza forza del torneo, e subisce la retrocessione in Prima.

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