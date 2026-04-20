Una gara 1 di quarti di finale playoff del torneo di Divisione Regionale 1 di basket favorevole alle formazioni che hanno giocato in casa, quello disputato lo scorso weekend. Si portano avanti nella serie, infatti, CMB Porto Torres, Elmas, Genneruxi e Astro.

Le sfide - Pronostico rispettato, dunque, con le squadre meglio classificate al termine della regular season che vincono all’esordio della post season. A partire dal CMB Porto Torres, che supera il Sinnai per 98-73 al termine di una gara sempre condotta (50-40 il parziale all’intervallo). Vince e convince anche Il Genneruxi, contro la SAP Alghero, per 80-49. Cagliaritani che allungano con decisione sin dall’avvio (26-7 al 10’), per poi gestire la reazione ospite nel secondo quarto (40-27 al 20’) e allungare nuovamente nella seconda parte di gara (67-38 al 30’) chiudendo sul +31. Miglior realizzatore della partita è Podda, del Genneruxi, con 23 punti. Successo anche di Elmas, nell’anticipo del giovedì, contro il CUS Sassari (81-72 il finale). Universitari che partono forte e guidano i primi due quarti (13-22 al 10’ e 39-41 al 20’). Equilibrio al rientro degli spogliatoi, con i masesi leggermente avanti al 30’ (57-56), prima del break finale. Al CUS Sassari non bastano i 21 punti di Lizzeri, top scorer di serata, per sbancare il parquet di Elmas. Infine, ci vuole un supplementare per decretare la vincente tra Astro e Atletico Cagliari. Sono i padroni di casa a portare a casa la vittoria, per 78-74. Sfida equilibrata nei primi 10’ (19-18), con l’Astro che cerca l’allungo prima dell’intervallo (43-34 al 20’). La reazione ospite arriva al rientro dal riposo lunga, con il 54 pari del 30’. Punto a punto anche gli ultimi 10’ che si chiudono con il punteggio di 68-68. Nei 5’ supplementari, l’Astro è più cinica e grazie alla precisione ai liberi nei secondi finali porta a casa il primo punto nella serie. Miglior realizzatore della gara è Salis, dell’Astro, con 19 punti.

Playout - Al via anche la fase decisiva per non retrocedere. Si è disputata solo una gara, che ha visto il San Sperate espugnare il campo del Mogoro per 72-95. Ospiti sempre avanti nell’arco dei 40’ di gioco (14-19 al 10’, 33-43 al 20’ e 51-74 al 30’). Nelle fila di San Sperate, da segnalare i 20 punti segnati da Pisu. L’altra gara in programma, Ferrini-Assemini, è stata rinviata, mentre la Santa Croce Olbia ha osservato un turno di riposo.

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