I militari del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” hanno preso parte alla 6^ edizione della Run4Hope, il Giro d'Italia podistico solidale articolato su venti staffette regionali sincrone. L’iniziativa, partita oggi 18 aprile, mira a raccogliere fondi a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica.

In particolare, a Cagliari i militari del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” hanno percorso la staffetta, partita dal Lungomare Poetto fino al Molo Ichnusa, percorrendo circa 10 chilometri. Anche quest'anno l'Esercito Italiano, da sempre schierato in prima linea per contribuire a iniziative con finalità sociali, ha confermato il proprio patrocinio e la partecipazione attiva all'evento. Ogni tappa della staffetta non rappresenta solo una sfida sportiva, ma un'importante occasione per sensibilizzare le comunità locali sull’importanza della ricerca scientifica.

La partecipazione degli uomini e delle donne dell’Esercito testimonia, ancora una volta, la profonda sensibilità verso le tematiche sociali e il sostegno ai più bisognosi, principi e valori che guidano l'operato quotidiano dei militari al servizio della collettività.

(Unioneonline)

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