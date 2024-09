Grande spettacolo a Chilivani per il derby sardo davanti ad una splendida cornice di pubblico, arrivato alla 98esima edizione intitolata ad Angioletto Godani. Vittoria indiscussa per Fabiana Junior. Nel memorial Baroncelli vince Ferrovia, sorella del campione Tzaromonte. Doppietta della società San Giuliano con Divina e Denaga De L’Alguer nel memorial Ardu e nel premio Regione Sardegna. Nel derby italiano successo di Fesberoy e nel premio Andrea e Antonio Fogarizzu di Sopran Brenta. 108mila euro il montepremi.

Nella prima corsa Memorial Gen. Giovanni Baroncelli, per cavalli anglo-arabi di tre anni, super vittoria di Ferrovia montata da Andrea Fele ed allenata da Francesco Brocca. Sorella del campione Tzaramonte, di proprietà di Pietro Denanni, ha ottenuto il primo successo dimostrando tutte le sue qualità. Nei 1800 metri Ferrovia non ha deluso le attese presentandosi in perfetta condizione, preparata da Brocca che nelle corse importanti difficilmente sbaglia. Alle spalle di Ferrovia, Fievel con in sella Davide Cirocca, allenato da Leonardo Chessa e di proprietà di Paolo Maria Cau. Terzo Fox Moon guidato da Mattia Manca, allenato da Roberto Godani e di proprietà di Claudia Cosseddu.

Ferrovia, sorella di Tzaramonte

Nel premio Andrea e Antonio Fogarizzu, sempre corsa di 1800 metri, per cavalli di tre anni, Sopran Brenta con in sella Nino Murru ha battuto Cala Mariolu guidata da Gavino Sanna. Entrambe le cavalle sono allenate da Leonardo Chessa. Il primo di proprietà di Alessandro Mundula, il secondo di Giovanni Campus. Terza Maratea montata da Sandro Gessa, allenata da Livio Puggioni e di proprietà di Giami Andrea Pietri.

Nel derby italiano (2400 metri), per interi e femmine di purosangue di tre anni, vittoria di Fesberoy montato da Gavino Sanna, allenato da Massimiliano Narduzzi e di proprietà di Clodia Di Capparella. Secondo posto per Fiona De Aighenta con in sella Andrea Deias, allenata da Luigi Godani e di proprietà di Battista Falchi. Terza Funtana Ona con Sandro Gessa, allenata e di proprietà di Livio Puggioni.

Nella corsa principe (2400 metri), il derby sardo, per interi e femmine di angloarabi di tre anni, come da pronostico Fabiana Junior (al sesto sigillo su sei) vince in canter. In sella Abdilha El Rherras, allenata da Salvatore Jr Murroni e di proprietà di Cstantino Calaresu. Nella lotta per il secondo posto, l’ha spuntata Felix Smeraldo con in sella Antonio Fadda, lo stesso ad allenarlo e di proprietà di Mario Giacomino Brinchia. Terza Famelicamo montata da Andrea Fele, allenata da Mario Migheli e di proprietà di Igino Piazza.

Nel premio memorial Bebbo Ardu (2400 metri), per cavalli di purosangue arabo di quattro anni ed oltre, grande successo di Divino montato da Nino Murro e allenato dall’esperto Leonardo Chessa e di proprietà della società San Giuliano. Seconda piazza per Mak’Amera guidata da Sandro Gessa, allenata da Livio Puggioni e di proprietà di Francesco Deriu. Terza Zefiro di Chia con Gianni Fresu, allenato da Adriano Atzori e di proprietà della società Aspa.

Infine, nella corsa premio Regione Sarda, per cavalli di tre anni ed oltre, sempre sui 2400 metri protagonista ancora la società San Giuliano col successo di Denaga De L’Alguer con in sella Alessandro Fiori, allenata da Leonardo Chessa. Dietro Self Praise con in sella Andrea Fele e Land Of Giant, montato da Giovanni Angius, entrambi castroni preparati da Francesco Brocca e di proprietà di Giovanni Zidda.

Presente la banda Brigata Sassari che ha suonato sia all’inizio che alla fine delle corse. C’è stata anche la spettacolare esibizione delle Pariglie di Oristano.

