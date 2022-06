La sala riunioni del Comitato Regionale Sardegna, in via Bacaredda a Cagliari, è stata intitolata a Benedetto Piras, storico dirigente sardo scomparso nel 2019 e per ventisette anni (1982-2009) presidente della Federcalcio sarda. Un evento che ha anticipato la finale della prima edizione del torneo Under-17 dedicato al "professore", in programma alle 18 al "Polese" in viale Marconi a Cagliari tra le rappresentative di Friuli e Lazio. “Una giornata storica per il nostro Comitato regionale”, il messaggio del presidente Gianni Cadoni durante l'evento. “Avevamo promesso che questo momento sarebbe arrivato: il professor Benedetto Piras è stato per quarant'anni al servizio del nostro Comitato, ha lasciato tantissimo non soltanto dal punto di vista dell'insegnamento e dei pensieri ma anche del lavoro”.

Il ricordo. Ospite a Cagliari il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete: “Per me è un onore poter essere oggi qui, voglio ricordare un amico con cui abbiamo condiviso lunghi tratti di strada”, il suo ricordo di Benedetto Piras. Il numero uno della Lnd si è anche soffermato sullo stato del calcio sardo: “Si può sempre provare a fare meglio. La Torres ha una dirigenza finalizzata alla crescita, vedremo se ci saranno delle carenze di organico per il ripescaggio in Serie C ma i tempi tecnici sono ancora lunghi. Sui problemi legati agli impianti sportivi molto del ruolo passa attraverso le amministrazioni comunali, perché la proprietà è pubblica, ma noi cerchiamo di avere un rapporto virtuoso per poter fare dei passi in avanti”. Alla cerimonia, alla quale hanno partecipato anche la moglie del professor Piras Silvana e il fratello Bruno, un messaggio particolare è arrivato dal presidente del Coni, Bruno Perra: “Se ho questo ruolo devo molto a Benedetto Piras, mi ha insegnato tutto”. Alla cerimonia era presente pure l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.

In campo. Oggi alle 18 la finale della prima edizione del Trofeo Benedetto Piras, dedicato alla categoria Allievi Under-17, al "Polese" di Cagliari con ingresso gratuito. Si sfideranno le rappresentative di Friuli e Lazio, che hanno vinto i rispettivi gironi nella prima fase disputata fra martedì e giovedì. Il torneo sarà poi ripetuto con cadenza annuale.

