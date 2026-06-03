In Serie D piacciono i giocatori dell’OlbiaDiversi club avrebbero manifestato interesse per Ragatzu e soci
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Riflettori puntati sui giocatori dell’Olbia. In attesa della finale playoff di Eccellenza, che vede coinvolta (contro la Pietralunghese) l’Ilvamaddalena, allenata dall’ex tecnico dei bianchi Favarin, e che definirà, dunque, il quadro delle formazioni sarde di Serie D ma anche del massimo campionato regionale di calcio, diversi club avrebbero già messo gli occhi su Ragatzu e Biancu. Ma non solo.
A dispetto dello sfortunato esito dell’ultima stagione, culminata il 10 maggio con la retrocessione ai playout, non sono pochi i giocatori dell’Olbia finiti nel mirino di società di Serie D, anche sarde, a partire dal capitano e dal vice capitano, considerati da tutti un lusso per la categoria.
Alla lista si aggiungono (per fare qualche nome) Viscovo, decisivo in molte occasioni tra i pali dell’Olbia, ma anche Furtado, Putzu, Saggia, Petrone e il 2008 Cubeddu. Secondo indiscrezioni, dato l’attaccamento alla maglia bianca, difesa fino alla fine e tra mille difficoltà da Ragatzu e compagni, la maggior parte di loro aspetterà l’evoluzione dei piani dell’Olbia prima di decidere se partire o restare, anche in Eccellenza: in tal senso, le prossime due settimane potrebbero essere decisive.
L’anno scorso, di questi tempi, l’Olbia Calcio targata SwissPro presentava la stagione, ufficializzando il ritorno in panchina di Lucas Gatti, e poi, com’è noto, i galluresi rischiarono di non iscriversi al campionato. Della serie che le tempistiche sono importanti, ma la solidità del progetto lo è di più.