Il Monastir non ha rivali e si avvicina all'Eccellenza. La capolista ha travolto per 4-0 l'Orrolese dando una dimostrazione di forza nel girone A della Promozione. Il Castiadas vittorioso per 3-0 sull'Arbus resta a 11 punti di distacco.

Difficile pensare a un colpo di scena col Monastir che sta facendo della continuità il suo punto di forza. Il Cus ha perso quota: resta al terzo posto con il vantaggio di Castiadas che è aumentato di cinque punti. In coda il Gonnos è ultimo con cinque punti; la Verde Isola, penultima con 16 punti.

A nord la Nuorese si sta scrollando i momenti di crisi di qualche settimana fa travolgendo il Siniscola per 3-1 (gol di Ligio, Ramos, Piredda e Demurtas), staccando l'Usinese, ora a 38 punti, l'Alfgher (45) e la Macomerese (43). In coda grande la sofferenza dell'Abbasanta, ferma a 16 punti.

