Ultima giornata e tempo di verdetti in Eccellenza, dove i principali sono già definiti: il Budoni è promosso da due settimane, Ghilarza e Li Punti sono le retrocesse dirette in Promozione. C’è poi da definire la griglia playoff, con Monastir e Alghero a battagliare per il secondo posto (garantisce l’accesso in finale) e l’Ossese che punta a mantenere un distacco non superiore agli attuali 9 punti per giocare la semifinale contro la terza classificata. Ma, oggi alle 16, sarà un pomeriggio caldissimo per la lotta playout, che vede cinque squadre impegnate: Alghero, Barisardo, Carbonia, Ferrini e San Teodoro.

Al fischio finale potranno festeggiare in tre la permanenza in Eccellenza, mentre le altre due saranno chiamate ai playout. Le date: andata venerdì 25 alle 16 in casa della terzultima, ritorno giovedì 1 maggio alla stessa ora sul campo della quartultima. Che, in caso di parità nel doppio confronto, sarà salva per il miglior piazzamento nella stagione regolare (non ci sono tempi supplementari o rigori, i gol in trasferta non valgono doppio).

Come partite si giocano – tutte in contemporanea – Barisardo-Budoni, lo scontro diretto Carbonia-Ferrini, Monastir-Alghero e il derby gallurese San Teodoro-Calangianus. In classifica, prima dell’inizio dell’ultima giornata di Eccellenza, Barisardo, San Teodoro, Ferrini e Carbonia sono a 32 punti con l'Alghero terzultimo a 31. Tolto proprio l'Alghero, tutte le squadre a quota 32 sanno che in caso di vittoria la salvezza sarebbe certa senza dover guardare i risultati dagli altri campi. Altrimenti saranno necessari dei calcoli non certo facili, perché entra in gioco la classifica avulsa con gli scontri diretti.

Il Barisardo è fra quelle che rischiano di più in caso di pareggio, perché nelle varie classifiche avulse ha collezionato pochi punti contro le rivali dirette. Non a caso è quartultimo nella classifica avulsa prima dell’ultima giornata (3 punti rispetto ai 13 del San Teodoro, i 10 del Carbonia e i 6 della Ferrini). Di contro, il San Teodoro è quella messa meglio in caso di arrivi alla pari. Nel caso in cui Carbonia-Ferrini dovesse finire in pareggio, con contemporanea vittoria di Barisardo e San Teodoro, sarebbero i cagliaritani ad andare ai playout (a prescindere dal risultato dell'Alghero) perché all'andata hanno perso 0-2 contro i minerari. Ma il segno X allo Zoboli non potrà lasciare tranquilla la formazione di Diego Mingioni, che non è certa della salvezza diretta in Eccellenza con un punto.

Oltre alle quattro partite delle squadre impegnate nella corsa playout, oggi si giocano anche Ossese-Li Punti e Tempio-Villasimius per la zona playoff. Ghilarza-Iglesias e Nuorese-Taloro Gavoi concludono l'ultima giornata senza più obiettivi. In Eccellenza c’è anche un altro verdetto: nella prossima stagione giocherà il Lanusei, vittorioso 2-1 nell’anticipo di ieri del Girone A di Promozione.

