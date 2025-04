Un delirio. La festa scudetto del Lanusei, promosso nel pomeriggio in Eccellenza, ha coinvolto tanti tifosi e i giocatori nel centro della cittadina.

I ragazzi di Alberto Piras, tra i più osannati, si sono riversati in piazza con ancora indosso le divise da gioco e le scarpette. Non hanno voluto perdere un secondo di più e hanno raggiunto le strade del centro per festeggiare il traguardo ambito.

La gioia è iniziata alle 17.50 al Lixius, dopo il fischio finale della vittoriosa gara per 2-1 con il Guspini. Poi fumogeni e fuochi di artificio in pieno centro, tamburi, bandiere, vessilli e caroselli di auto che hanno testimoniato un traguardo guadagnato con due giornate d’anticipo.

