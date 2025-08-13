Nuovo rinforzo per la difesa del Budoni: arriva Nicolás Madero Soñora, uruguaiano. Arriva in Gallura dopo le preedenti esperienze in Sardegna con Ilvamaddalena e Monastir. Una lunga carriera che lo ha portato a vestire le maglie, tra le altre, del Chiasso, dove ha collezionato 32 presenze e 2 gol nella Serie B svizzera, del Gragnano e della Nuorese con 15 presenze in Serie D, e del Palencia nella terza serie spagnola, con 4 presenze.

Madero porta in dote fisicità. tecnica ed esperienza: tutte caratteristiche che serviranno in un campionato difficile come la Serie D.

