Calcio
13 agosto 2025 alle 21:30
Eccellenza, Vincenzo Riccio resta all'IglesiasPartenopeo, classe 1999
Il portiere Vincenzo Riccio ha raggiunto l'accordo con l'Iglesias. Giocherà quindi anche il prossimo campionato di Eccellenza con la squadra mineraria.
Partenopeo, classe 1999, Vincenzo Riccio sarà quindi il guardiano della porta rossoblu anchenella stagione che inizerà a settembre. Lo scorso anno ha fatto molto bene meritandosi la conferma.
