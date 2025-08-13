Il portiere Vincenzo Riccio ha raggiunto l'accordo con l'Iglesias. Giocherà quindi anche il prossimo campionato di Eccellenza con la squadra mineraria. 

Partenopeo, classe 1999, Vincenzo Riccio sarà quindi il guardiano della porta rossoblu anchenella stagione che inizerà a settembre. Lo scorso anno ha fatto molto bene meritandosi la conferma.

