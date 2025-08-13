Nuovo acquisto del Monastir. Dalla Cos arriva Alessandro Piseddu, difensore. Classe 2006, lo scorso anno ha disputato con la Cos 27 partite su 34 nel Girone G (con un gol, il 12 gennaio contro l’Atletico Uri), più una ai play-out e tre in coppa, risultando fra i più impiegati della sua ex squadra con oltre 2000 minuti giocati.

Piseddu, che ritrova Alessandro Aloia suo compagno per alcuni mesi nella scorsa stagione, è un prodotto del settore giovanile del Cagliari. In rossoblù ha giocato fino all’Under-18, squadra con cui si è qualificato alle fasi finali del campionato di categoria.

«𝐻𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑒 ℎ𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖: 𝑚𝑖 𝑒̀ 𝑝𝑖𝑎𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜», il pensiero di Piseddu. «𝑈𝑛 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑓𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑏𝑜 𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑖𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑖, 𝑎𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 ℎ𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑎𝑝𝑒𝑣𝑜𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒. 𝑆𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑜̀ 𝑑𝑒𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜𝑟𝑎𝑟𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑎 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒 𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖: 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑒𝑧𝑧𝑎, 𝑝𝑜𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒».

