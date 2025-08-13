Altro acquisto della Nuorese per rafforzare il settore difensivo della squadra. La società ha tesserato Alessio Floris che giocherà per la prima volta in Sardegna dopo le esperienze maturate nel campionato di Eccellenza del Veneto, vinto due volte con le maglie di Vittorio Falmec e del Conegliano: 21 anni appena compiuti, Floris è visto come un difensore di grande affidabilità. È già a disposizione di mister Bonomi.

