Alberto Melis è il nuovo allenatore della Verde Isola Carloforte (Prima categoria). Melis arriva a Carloforte forte di una lunga esperienza nel calcio regionale, sia da calciatore che da tecnico. Nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Prima Categoria con il Decimo. Non si tratta di un successo isolato: Melis aveva già centrato due promozioni consecutive, alla guida del Città di Selargius nel 2020/2021 e del Calcio Pirri nel 2021/2022, confermandosi un tecnico vincente.

© Riproduzione riservata