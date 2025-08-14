Mille partecipanti provenienti da 50 Paesi diversi sono attesi a Cagliari per la Brazilian Ju Jitsu Summer Week, evento turistico-sportivo che dal 14 al 22 settembre animerà il capoluogo e altre località dell’Isola.

La manifestazione, organizzata dall’associazione Asd S’Animu e giunta alla decima edizione, è ormai una tappa fissa del circuito internazionale della disciplina.

Tra i protagonisti ci saranno campioni mondiali, numerosi maestri, molte atlete e persino un partecipante non vedente.

«In dieci anni l’evento è cresciuto enormemente, sia per numeri che per prestigio – spiega il presidente dell’ASD S’Animu, Daniele Pisu –. Stiamo lavorando da mesi per garantire ospitalità a tutti, coinvolgendo strutture ricettive, B&B e affittacamere dell’area metropolitana».

Oltre alle gare e ai seminari, il programma prevede un ricco calendario di iniziative collaterali: dal villaggio sportivo di Monte Mixi a escursioni nell’entroterra, visite ad artigiani locali, corsi di cucina sarda, degustazioni di prodotti tipici e collaborazioni con aziende agricole e vitivinicole.

Il cuore dell’evento sarà dal 17 settembre con competizioni, dimostrazioni e incontri formativi, fino al momento clou del 20 settembre con l’attesa tappa mondiale “Ocean”.

