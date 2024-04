Entrano nel vivo i tornei regionali di basket. In tutti e tre i campionati, infatti, è tempo di playoff.

Serie B Femminile. Si giocherà solo nel gironcino playout. Infatti, per la finalissima playoff tra Virtus Cagliari e Cus Cagliari, occorrerà attendere il prossimo weekend. Riposo, dunque, per le due finaliste che hanno avuto bisogno solamente di due gare (nella serie contro San Salvatore e Antonianum), senza dover ricorrere all’eventuale “bella” in casa (che si sarebbe dovuta disputare nel fine settimana). Per quanto riguarda i playout, invece, domenica alle 18, Nulvi ospita il Condor Monserrato.

Divisione Regionale 1. Ancora un posto da assegnare nel tabellone delle semifinali playoff. Se lo giocheranno, in gara 3, Atletico Cagliari e Klass Coral Alghero. Nelle prime due partite della serie è sempre “saltato” il fattore campo. Domani, a Monte Mixi, con inizio alle 18, sarà decisiva gara 3. Chi vince raggiunge La Casa del Sorriso Su Planu, San Salvatore Selargius e Carbonia in semifinale. La perdente chiuderà la stagione. Nei playout si gioca la terza giornata, ecco il quadro delle partite: Oristano Basket-Astro, domani ore 18.30; Terralba-Iglesias, domenica ore 19.

Divisione Regionale 2. Al Sud il via alle semifinali playoff. Domani, alle 19, il Mogoro ospita lo Spirito Sportivo, mentre domenica il Carloforte, sempre alle 19, attende la visita del Jolly Dolianova. Si gioca anche la seconda giornata dei playout. Il programma: Primavera-Azzurra Oristano, stasera ore 21.15; Betta-Genneruxi, domani ore 18.45; Assemini-Carbonia, domenica ore 19; Serramanna-Marrubiu, domenica ore 18.30. Al Nord torneo in pausa. Prima dell’inizio dei playoff ci sarà da attendere la fine dei recuperi che impegneranno le squadre fino a fine mese. Tra questi, per la quarta di ritorno, domani si giocherà, alle 17, la gara tra Sennori e Santa Corce Olbia.

