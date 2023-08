Il pugile sassarese Cristian Zara, campione italiano pesi Gallo, sfidante ufficiale del titolo Unione Europea (UE), attualmente vacante, affronterà il pari peso spagnolo Sebastian Perez in Italia.

L'asta del match infatti se l'è aggiudicata Mario Loreni, promoter di pugilato nonché manager di Cristian Zara. Data e luogo da stabilirsi. Ma ovviamente si fa largo l'ipotesi che la sfida si possa tenere in Sardegna, magari a Sassari, casa di Cristian Zara. Dove un incontro internazionale di boxe manca da troppo tempo, con tantissimi appassionati in lista di attesa."Sarebbe un sogno - commenta Maurizio Muretti, preparatore di Zara -. Ad ogni modo non ci faremo trovare impreparati alla grande sfida. Cristian Zara è in grande crescita: tecnica e caratteriale".

Argentino Tellini

Nella foto Cristian Zara con il suo preparatore Maurizio Muretti (foto Tellini)

