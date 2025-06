Mario Fadda torna a guidare il Taloro Gavoi. Dopo l'ottima esperienza da novembre 2019 a maggio 2023, dove aveva conquistato i playoff regionali nel 2022, l'allenatore originario di Siligo riprende la panchina della formazione rossoblù. Lo farà nel ventiseiesimo campionato consecutivo in Eccellenza della società, che è arrivata nel massimo torneo regionale nella stagione 2000-2001 e quel posto non l'ha più lasciato.

Fadda aveva guidato l'Alghero nella seconda parte della scorsa stagione, da febbraio in poi, con la retrocessione ai playout contro la Ferrini senza mai perdere (1-1 all'andata e 0-0 al ritorno, cagliaritani salvi per il miglior piazzamento in campionato). Nel 2023-2024 invece era all'Ossese, con cui ha vinto anche in quel caso i playoff regionali.

Il grande ritorno di Fadda è il primo tassello del Taloro 2025-2026, con il tecnico che prende il posto di Massimiliano Pinna. Non ritroverà lo storico capitano Roberto Mele, con l'attaccante classe '82 che al termine dell'ultimo campionato ha deciso di ritirarsi dopo 23 anni consecutivi con la stessa maglia.

