Il Sestu Città Mediterranea espugna il campo del Milano e torna alla vittoria in Serie A2. A Gorgonzola, la squadra di Casu si è imposta per 5-3 grazie alla doppietta di Girardi e i gol di Monetto, De Felice e Putzulu. In A2 élite non ha giocato la Leonardo per il turno di riposo.

Serie B. Nell'ultimo sabato di B vince tra le sarde solo il Monastir. Nel girone B, la squadra di Barbarossa batte 8-3 il Manzano. Nel girone A, buon punto per l'Alghero che pareggia 6-6 sul difficile campo del Real Five Rho. Sconfitte per C'è Chi Ciak (6-1 in casa contro il Fucsia Nizza) e Sardinia Futsal (6-2 in trasferta contro il Domus Bresso). Nel girone E, primo punto per il Città di Cagliari che trova l'1-1 contro l'Atletico Grande Impero a un secondo dalla fine. Pareggia anche la Jasnagora a Roma contro lo United Pomezia per 2-2. Trasferte amare per il Domus Chia (6-4 contro il Mirafin) e l'Elmas (5-3 contro il Club Sport Roma).

Serie C1. Lo scontro diretto di giornata va alla Villacidrese, che si impone 5-1 sul Villaspeciosa. In testa ci sono sempre Quartu e San Sebastiano Ussana che hanno conquistato due nette vittorie rispettivamente cocntro Happy Fitness (8-1) e Futsal 4 Mori (7-0). Il Cus Cagliari vince 3-1 a Sassari contro l'Ichnos, mentre il Futsal Villasor espugna il campo del Babylon per 6-5.

Femminile. In Serie B femminile, l'Athena ritrova la vittoria per 8-3 sulla Polisportiva 1980 e torna in testa alla classifica, approfittando del turno di riposo della Mediterranea. Sempre nel girone A, la Jasnagora vince 7-3 sul campo del Bagnolo. Nel girone B, l'Arzachena cade 9-1 in casa contro la Roma, mentre lo Shardana Futsal passa 2-1 a Perugia contro il Real Gryphus. In attesa dell'inizio del campionato regionale di C femminile, la Coppa Italia ha le sue semifinaliste: Ittiri Sprint, Monastir, Cus Cagliari e Tiro Libero.

© Riproduzione riservata