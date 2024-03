Turno di riposo in A2 élite per la Leonardo, gioca invece il Sestu Città Mediterranea in Serie A2. La squadra di Casu farà visita domani all'Avis Isola per la diciottesima giornata del girone A, che vede i campidanesi in seconda posizione a pari punti con l'MGM 2000.

Serie B. Diciottesima giornata anche per le sarde di B. Nel girone A, il Sardinia Futsal giocherà in trasferta contro l'Energy Saving secondo in classifica per chiudere la pratica salvezza e provare ad entrare in zona playoff. Scontro diretto per l'Alghero, penultimo, contro il Castellamonto fanalino di coda. La squadra di Monti può approfittare del turno di riposo del C'è Chi Ciak per tornare terzultima. Nel girone B, il Monastir riceve il Naonis per provare ad uscire dalla zona playout. Nel girone E, scontro diretto importante in chiave playoff per la Jasnagora sul campo del Conit Cisterna. Derby salvezza per Città di Cagliari ed Elmas, mentre per il Domus Chia ultimo della classe c'è il testa-coda contro la capolista Real Ciampino Academy.

Serie C1. La San Sebastiano Ussana non vuole fermarsi e proseguire la marcia verso il primo posto in casa contro la Futsal 4 Mori. Insegue il Quartu, in trasferta contro l'Happy Fitness Center. Il Villaspeciosa quarto ospita la Villacidrese terza. Completano la giornata Cus Cagliari-Ichnos Sassari e Villasor-Babylon.

Femminile. Riposa la Mediterranea, prima in classifica nel girone A di B femminile. Giocano entrambe di sabato le due sarde dello stesso raggruppamento: alle 13 la Jasnagora riceve il Bagnolo, mentre l'Athena Sassari ospita la Polisportiva 1980. Domenica in campo le sarde del girone B: lo Shardana in casa contro il Real Gryphus, l'Arzachena in trasferta contro la capolista Roma.

© Riproduzione riservata