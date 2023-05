Il Selargius, col patrocinio del Comune, organizza la sesta “Coppa Asd Selargius”, primo Memorial Raffaele Manunza, torneo di calcio giovanile che riguarda tutte le categorie della scuola calcio.

Quaranta le squadre partecipanti. Le società sono Sporting Selargius, Himalaya, Omega Sestu, Asseminese, Sestu, Club San Paolo, Settimo, Sinnai, Sant’Elena, Ferrini Quartu, Atletico Cagliari, Frassinetti, Calcio Pirri, Nuova San Francesco, Pula, G.S. Assemini, Futura Sales, La Pineta, Ferrini Cagliari, Maracalagonis, Airone Mandas, Tonara, Ussana e Selargius. Con la partecipazione anche dei ragazzi portatori di handicap. Appuntamento al "Virgilio Porcu" di Selargius dal 12 al 17 giugno dalle 16 alle 20.

«Raffaele ex arbitro, presidente regionale Aia e capo scout gruppo Agesci», dice il presidente del Selargius, Giorgio Salis, «è stato un nostro grande e caro amico e di tutti i selargini. Per questo abbiamo deciso di dedicargli questo torneo giovanile».

Intanto a breve potrebbero esserci novità per il campo. In quello in terra battuta, con i fondi PNRR, dovrebbe essere realizzato il manto sintetico. Previsto anche un nuovo spogliatoio.

Per quanto riguarda la prima squadra il tecnico Franco Giordano ha deciso di lasciare. «Ci dispiace», dice Salis. «Avremmo voluto continuare con lui ma rispettiamo la sua scelta. Ora stiamo valutando il sostituto insieme al direttore sportivo Denis Fercia».

© Riproduzione riservata