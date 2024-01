C’è anche il sardo Domiziano Tirelli tra i convocati della rappresentativa di Serie D nell’ultimo raduno in vista della 74esima edizione della Viareggio Cup.

Il tecnico Giuliano Giannichedda, ex centrocampista di Udinese, Lazio e Juventus, ha rinnovato la fiducia al portiere dell’Atletico Uri. Tirelli prenderà parte al raduno in programma dal 22 al 24 gennaio a Carate Brianza. Fanno parte della selezione giocatori nati nel 2005 e 2006 che partecipano al campionato id Serie D. Per il 24 gennaio è in programma un’amichevole con l’Under 18 dell’Inter.

Tirelli, che ha compiuto 17 anni lo scorso novembre, aveva partecipato anche al raduno di Formia a dicembre dello scorso anno, mettendosi in mostra nella sfida contro la Primavera del Frosinone. Sta disputando un’ottima stagione in Serie D con l’Atletico Uri di Massimiliano Paba. Nell'anno precedente, aveva giocato in Eccellenza da protagonista col Sant’Elena. Èuno dei giovani talenti più promettenti in Sardegna.

