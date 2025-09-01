Il Basket San Salvatore Selargius annuncia l’arrivo in giallonero di Sidney Elizabeth Erikstrup, ala statunitense con passaporto danese, classe 2001, che nella stagione 2025/26 prenderà parte al campionato di Serie A2 Femminile sotto la guida tecnica di coach Vasilis Maslarinos.

Nata a Portland (Oregon) il 5 novembre 2001, alta 188 centimetri, Erikstrup arriva in Italia dopo una solida esperienza nel campionato australiano NBL1 West con la maglia delle Rockingham Flames, dove ha viaggiato a 12.9 punti, 5.1 rimbalzi e 2.6 assist di media, con percentuali di assoluto rilievo (55% da due, 42% da tre e quasi 83% ai liberi).

Il suo percorso collegiale si è sviluppato tra Arizona State e Grand Canyon University, con oltre 120 partite NCAA disputate. Affidabile tiratrice da oltre l’arco (40% da tre nella stagione 2023/24), ha conosciuto una crescita costante fino al riconoscimento come WAC Newcomer of the Week nel gennaio 2024. Nella stessa annata ha chiuso a quasi 5 punti e 2.5 rimbalzi di media, con un massimo di 19 punti in singola partita.

«Volevo entrare a far parte di un club che rispecchiasse i miei valori», dice Erikstrup, «non vedo l’ora di conoscere tutti nella comunità e sono entusiasta di competere al fianco delle tante giocatrici di talento della squadra. Voglio vincere un altro campionato e credo che, con tanto lavoro, questo obiettivo possa essere raggiunto insieme al Selargius. I miei obiettivi personali sono di aiutare la squadra a vincere in qualsiasi modo possibile. Sono una giocatrice versatile e non vedo l’ora di continuare a crescere e contribuire anche con un ruolo di leadership. Come gruppo penso che creare una forte cultura di squadra e un grande etica del lavoro sarà fondamentale per avere successo nel tempo. Sono davvero entusiasta e grata per l’opportunità di vestire la maglia del San Salvatore e di misurarmi in un campionato come quello italiano. Sono curiosa di vedere come il mio gioco potrà adattarsi e crescere ulteriormente, portandolo a un livello ancora più alto».

