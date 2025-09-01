Il San Salvatore ingaggia l’ala statunitense ErikstrupLa giocatrice classe 2001 arriva in Italia dopo una solida esperienza nel campionato australiano NBL1 West
Il Basket San Salvatore Selargius annuncia l’arrivo in giallonero di Sidney Elizabeth Erikstrup, ala statunitense con passaporto danese, classe 2001, che nella stagione 2025/26 prenderà parte al campionato di Serie A2 Femminile sotto la guida tecnica di coach Vasilis Maslarinos.
Nata a Portland (Oregon) il 5 novembre 2001, alta 188 centimetri, Erikstrup arriva in Italia dopo una solida esperienza nel campionato australiano NBL1 West con la maglia delle Rockingham Flames, dove ha viaggiato a 12.9 punti, 5.1 rimbalzi e 2.6 assist di media, con percentuali di assoluto rilievo (55% da due, 42% da tre e quasi 83% ai liberi).
Il suo percorso collegiale si è sviluppato tra Arizona State e Grand Canyon University, con oltre 120 partite NCAA disputate. Affidabile tiratrice da oltre l’arco (40% da tre nella stagione 2023/24), ha conosciuto una crescita costante fino al riconoscimento come WAC Newcomer of the Week nel gennaio 2024. Nella stessa annata ha chiuso a quasi 5 punti e 2.5 rimbalzi di media, con un massimo di 19 punti in singola partita.
«Volevo entrare a far parte di un club che rispecchiasse i miei valori», dice Erikstrup, «non vedo l’ora di conoscere tutti nella comunità e sono entusiasta di competere al fianco delle tante giocatrici di talento della squadra. Voglio vincere un altro campionato e credo che, con tanto lavoro, questo obiettivo possa essere raggiunto insieme al Selargius. I miei obiettivi personali sono di aiutare la squadra a vincere in qualsiasi modo possibile. Sono una giocatrice versatile e non vedo l’ora di continuare a crescere e contribuire anche con un ruolo di leadership. Come gruppo penso che creare una forte cultura di squadra e un grande etica del lavoro sarà fondamentale per avere successo nel tempo. Sono davvero entusiasta e grata per l’opportunità di vestire la maglia del San Salvatore e di misurarmi in un campionato come quello italiano. Sono curiosa di vedere come il mio gioco potrà adattarsi e crescere ulteriormente, portandolo a un livello ancora più alto».