Il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete sarà presente domani al Centro congressi “L’Anfora” di Tramatza, in occasione dell’assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Sardegna LND.

Sarà accolto dal presidente della Figc regionale Gianni Cadoni, dall'intero Comitato e dai dirigenti delle società sportive.

L’assemblea vedrà la partecipazione di rappresentanti delle società sportive, dirigenti e membri del Consiglio direttivo. I lavori inizieranno alle ore 9,30 in prima convocazione, e alle 10,30 in seconda e ultima convocazione. Uno dei momenti più importanti sarà l’elezione del Presidente del Comitato regionale Sardegna. Accanto a questa, verranno eletti anche i sette componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, i Delegati assembleari, oltre ai responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

Tra gli argomenti di maggiore interesse spiccano l’esame e la discussione della relazione del Consiglio direttivo e della gestione del Comitato regionale Sardegna relativa all’ultimo quadriennio, che fornirà un quadro chiaro delle attività svolte e delle sfide affrontate negli ultimi quattro anni.

L’assemblea avrà inoltre il compito di designare i candidati alle cariche nazionali della LND, come il presidente della Lega nazionale dilettanti, il Vice presidente vicario e il Vice presidente per l’Area centro. Queste designazioni saranno cruciali per rappresentare adeguatamente la Sardegna a livello nazionale e influenzare le politiche della Lega in ambito dilettantistico.

