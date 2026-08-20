L’Asd PortoTorres Calcio presenta la nuova compagine per la stagione sportiva 2026-2027. L’evento dal titolo “Rosso blu day” è in programma venerdì 28 agosto dalle ore 20 nella piazza Garibaldi. Durante la serata verranno presentate alla città la Prima Squadra e il settore giovanile e tutto l'organigramma del Porto Torres Calcio, compresa la nuova dirigenza e i collaboratori, una nuova formazione che si prepara ad iniziare il campionato di Prima Categoria nei campi di calcio comunali rinnovati.

A partire dalle ore 20 saliranno sul palco i nuovi ingressi della prima formazione, il Settore Giovanile e la Scuola Calcio, per presentare ufficialmente tutti i protagonisti della grande famiglia rossoblù in vista della nuova stagione. Protagonisti il difensore Giuseppe Valenti, un rientro nella squadra rossoblu, insieme al centrocampista Francesco Occulto, e ancora i difensori Luca Bisaglia e Oliver Caria, Federico Sanna, l'attaccante Christian Nemore, il centrocampista Giacomo Pinna, l'attaccante Marco Soru, il centrocampista Riccardo Rizzo.

Nella squadra anche i centrocampisti Simone Frau e Giovanni Mura, l'attaccante Cristiano Budroni, il confermato Gabriele Falchi, il difensore Nicola Cossa, il portiere Mario Iacomino, il difensore Alessandro Fanari, l'attaccante Gabriele Pistidda, il difensore Giovanni Perinu, il centrocampista Patrick Pisano, il bomber Riccardo Canessa, il centrocampista Davide Libi, il difensore Alessio Mognato, l'attaccante Nicolò Carrozzi, il difensore Federico Bassanetti. Alla guida dei rossoblù il mister riconfermato Luca Calledda. La serata dopo le presentazioni, proseguirà con la musica live della Dep Band.

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