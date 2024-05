Il Monastir vince l'andata dei playout di Serie B e si prende un bel vantaggio in vista del match di ritorno contro il Castellamonte. Ieri la squadra di Barbarossa si è imposta per 4-2 in casa. Sblocca il match Mattana al 5', mentre al 9' raddoppia Marras procurandosi e trasformando un calcio di rigore. Al 14' il tris di Cucca, mentre sul finale di primo tempo il poker è di Trombino. Nella ripresa il Castellamonte trova due reti con Margrotto e Ghobrani che tengono aperta la sfida in vista del ritorno, in programma già domani in Piemonte.

Playoff. Scende in campo domani anche la Leonardo per l'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 élite. Gli arancioneri ospitano i liguri della CDM Futsal al PalaConi per il primo atto della post season che mette in palio un posto in Serie A. Nei playoff di A2, invece, il Sestu Città Mediterranea sarà impegnato domani in Lombardia per la gara di ritorno del primo turno contro il Milano. All'andata era stato il Sestu ad imporsi in casa per 6-3.

Femminile. Iniziano nel weekend anche i playoff di Serie B femminile. Tre squadre sarde in campo. Sabato lo Shardana Futsal cerca l'impresa sul campo della Nuova Comauto Pistoia. Domenica la Jasnagora ospita al PalaConi la Virtus Romagna, mentre l'Athena Sassari fa visita al Pero. La Mediterranea giocherà invece il 12 e il 19 maggio per il doppio confronto contro la Roma per gli spareggi promozione.

