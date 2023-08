Ricevuto l'ok dalla Figc, il Monastir è pronto a ripartire dalla Serie B di calcio a 5. Nella scorsa stagione la squadra era arrivata a giocarsi la permanenza in Serie A nel playout contro l'Italservice Pesaro, che ha visto alla fine trionfare i marchigiani. La stagione 2023/24 vedrà invece il definitivo completamento della fusione tra il 360 GG e il Monastir, che porterà ad avere come unico nome Monastir 1983 e che ripartirà dalla Serie B e non dalla Serie A2 Élite.

La scelta è dovuta al campo di Monastir, non omologato per ospitare gare di categorie superiori. «Abbiamo scelto di giocare a Monastir per dare un’anima e un’identità a questa squadra avvicinandoci al paese», spiega il presidente Marco Carboni, «È impensabile fare un campionato intero in trasferta. Avevamo chiesto di fare la Serie A2, ma non era possibile sempre per questioni del campo: faremo la Serie B, volendo tornare il prima possibile nel campionato che ci compete. Contiamo, con l’aiuto dell’amministrazione comunale, di poter adeguare il palazzetto al massimo campionato di calcio a 5 per poterci tornare molto presto».

Il Monastir riparte dalla Serie B con una nuova guida tecnica. Il nome dell'allenatore verrà annunciato nei prossimi giorni e così come lo staf garantisce continuità rispetto alla scorsa stagione. Diego Podda, allenatore lo scorso anno del 360 GG Monastir in Serie A, sarà invece il coordinatore tecnico del progetto Monastir: «Come società abbiamo progetti che durano nel tempo, con inizio, sviluppo e continuo. Abbiamo pensato al futsal nel calcio a 11 come a uno strumento che migliora la formazione dei giovani calciatori, che trovano poi sbocco naturale in una delle due discipline. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, con la prima squadra in Serie A, ben sapendo cosa richiede il futsal nazionale: un utilizzo sempre maggiore di formati in Italia. Abbiamo prodotto i vari Cara, Cianchi, Murroni, Etzi e Arzu, cosa non da poco in così poco tempo, ma dobbiamo aumentare i numeri essendo aumentate le esigenze della Divisione. Rinforziamo il progetto nelle giovanili, che hanno vinto tutti i campionati regionali lo scorso anno. La Serie A è un obiettivo, che vogliamo raggiungere con un percorso che porti i nostri ragazzi a essere competitivi nella massima categoria», conclude Podda.

Il campionato del Monastir prenderà il via il 14 ottobre: sarà l'unica sarda del girone B di Serie B (le altre sette sono state divise tra girone A e girone E) e affronterà nella prima giornata il Miti Vicinalis.

