Archiviata una stagione da record, con il sesto posto in Eccellenza a 57 punti, il Monastir ora punta il prossimo campionato con tante novità. In panchina, al posto di Nicola Manunza, da qualche settimana c'è Antonio Madau, in campo c'è da sostituire alcuni big dell'ultimo torneo come il portiere Matteo Zanda, che si è ritirato ed è andato a fare il direttore sportivo al Guspini, e l'attaccante Yann Fangwa, miglior marcatore e destinato a giocare in Serie C. Nelle prossime settimane il raduno, dove ci saranno alcuni volti nuovi (le prime ufficialità sono attese a giorni) e tanti ragazzi provenienti dalla Juniores. Una conferma di come la società punti sul proprio settore giovanile, dopo aver stravinto la classifica del progetto di valorizzazione giovani calciatori ricevendo un premio di 6500 euro.

I nomi. Sarà il centrocampista Luca Melis il nuovo capitano, al posto di Zanda. Fra i confermati anche Aramu, Idda, Pilloni e Rinino, mentre sono in dubbi Arangino, Arzu e Ghiani che hanno avuto proposte da altre società. Fra chi invece non rimarrà, oltre a Fangwa, ci sono Anedda, Riep e Saias.

