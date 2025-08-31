Il calciomercato estivo in Sardegna regala gli ultimi movimenti significativi tra Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, con club pronti a puntare sia sull’esperienza che sui giovani talenti.

In Serie D, il Monastir rafforza la linea verde con l’arrivo di Samuele Piro, classe 2008, centrocampista in prestito dal Cagliari. Cresciuto nell’Atletico Calcio 2014 e approdato nel vivaio rossoblù nel 2019, ha completato la trafila fino alla Primavera, partecipando anche al ritiro con l’Under 20 prima del trasferimento. Domenica ha già fatto il suo esordio in prima squadra nel preliminare di Coppa Italia contro l’UniPomezia. Play naturale, può agire anche da mezzala o trequartista

In Eccellenza, colpo di spessore per il Calangianus, che riabbraccia Luca La Rosa, classe 1988. Giocatore duttile (può giocare sia in difesa che a centrocampo), ha vestito le maglie di Olbia, Arzachena, San Teodoro e Budoni. Già a disposizione di mister Marini, porterà esperienza, personalità e qualità in un campionato sempre più competitivo.

In Promozione, il Terralba Calcio guarda al futuro con l’arrivo di Alessandro Rossi, classe 2008, autore di 19 reti nell’ultima stagione con la Simba e protagonista in diversi tornei a livello regionale e nazionale. Con lui arriva anche il portiere Fabio Toro, veterano del calcio sardo con trascorsi in mezza isola – da Sinnai a Villacidrese – e ben sette titoli conquistati tra Prima, Promozione ed Eccellenza.

Il Ghilarza ufficializza l’ingaggio del centrocampista Augustin Ivan Passalenti (1997), ex Nuorese, e la conferma del capitano Stefano Oppo (1999), punto fermo del progetto tecnico.

Attiva sul mercato anche la Baunese, che si assicura le prestazioni di Lorenzo Loddo (dal Lanusei), del portiere Matteo Piras (ex COS), di Emanuele Loi (dal Tortolì) e di Luca Deiana, ex Tortolì e Lanusei.

In Prima Categoria, il Sorso Calcio 1930 si rinforza con il difensore Fabio Manconi, cresciuto nella Torres e con esperienze tra Valledoria, Fertilia, Ittiri e Castelsardo. Conferma di continuità tecnica invece per il Valledoria, che riparte anche quest’anno con il tecnico Massimiliano Madeddu.

© Riproduzione riservata