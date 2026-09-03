Il nuovo Carbonia 1939 muove i primi passi: il primo allenamento è fissato per lunedì 8 settembre allo stadio Zoboli di Carbonia.

Il club, il cui nome rimanda a una delle denominazioni che la società aveva circa 80 anni fa, e poi di seguito modificate costantemente nel tempo, eredita per certi versi la Asd Carbonia Calcio che, dopo un buon torneo in Eccellenza, ha deciso di non iscriversi al campionato per gravi problemi finanziari.

Affinché la città non rimanesse priva di una squadra che richiamasse le sue origini sportive, è così sorta ai primi di agosto il Carbonia 1939: le è stato concesso dalla Federazione di iscriversi al campionato di Seconda categoria.

La squadra è presieduta dal presidente Renato Giganti. L'allenatore è Maurizio Ollargiu, già tecnico del Carbonia calcio recentemente nel 2023.

Reperire i calciatori, che in larghissima misura si sono già accasati, non è stato facile ma comunque a disposizione del tecnico ci sarebbero 14-15 elementi, in parte provenienti dall'hinterland cagliaritano: l'inizio della preparazione è fissata per il 7 settembre.

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