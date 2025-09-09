Rinforzo per il Latte Dolce che ha ingaggiato Bandjougou “Bandyi” Sangaré Traoré, esterno classe 2006, reduce dalla vittoria del Girone A di Serie D con la maglia del Bra.

Nato a Elche (Spagna), Traoré cresce calcisticamente nel settore giovanile del Levante. Nella scorsa stagione approda in Italia, vestendo la maglia dell’Albenga, dove condivide lo spogliatoio con Massimo Tesio, Luca Asproni e Alessio Salvato. Con i liguri parte forte: nelle prime 8 giornate, con la squadra in vetta alla classifica, segna 2 gol da titolare, ma il fallimento del club lo costringe a tre mesi di stop.

Una volta svincolato, passa al Bra e contribuisce alla conquista del campionato, guadagnandosi la conferma per la Serie C. Dopo aver svolto la preparazione con la compagine piemontese, ha scelto di accettare la proposta del Sassari Calcio Latte Dolce: "Mi ha colpito il progetto e il fatto che la società conoscesse pienamente le mie caratteristiche. Fin dal primo allenamento ho trovato un ottimo rapporto con mister Fini e con i compagni; conoscendo già Tesio, Salvato e Asproni, l’inserimento è stato semplice. Mi sono subito innamorato della Sardegna, che non conoscevo. Per questa stagione ho un sogno: vincere per la seconda volta consecutiva il campionato di Serie D, questa volta con il Latte Dolce”.

© Riproduzione riservata