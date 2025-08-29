Alla vigilia dell'apertura di stagione, domani alle 17 contro il Budoni per la Coppa Italia, il Latte Dolce ufficializza la conferma di Riccardo Pinna, difensore, classe 2000.

Pinna ha esordito a 16 anni in Promozione con la maglia del CUS Sassari. L’anno successivo è approdato alla Primavera del Frosinone, prima del ritorno a casa con la Torres, con cui ha disputato diversi campionati, compreso quello del ritorno in Serie C e i successivi in Terza Serie. nella stagione passata Pinna è approdato al Latte Dolce dove si è rivelato un elemento fondamentale nello scacchiere del sodalizio biancoceleste, con 35 presenze tra campionato e Coppa Italia e oltre 3.000 minuti giocati.

Riccardo Pinna spiega la scelta e parla del match: «Ho scelto di restare perché mi ha convinto il progetto della società, incentrato sulla valorizzazione dei giovani, oltre alla conferma di mister Fini e di diversi compagni con cui, nella scorsa stagione, ho condiviso lo spogliatoio. Il Budoni è una squadra in fiducia dopo la vittoria del campionato di Eccellenza e il successo contro la Costa Orientale Sarda: hanno giocatori di qualità per la categoria e sarà una partita tosta».

