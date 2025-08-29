Il Latte Dolce conferma il difensore Riccardo PinnaIl giocatore biancoeleste sull’esordio in Coppa Italia: «Il Budoni è un avversario tosto»
Alla vigilia dell'apertura di stagione, domani alle 17 contro il Budoni per la Coppa Italia, il Latte Dolce ufficializza la conferma di Riccardo Pinna, difensore, classe 2000.
Pinna ha esordito a 16 anni in Promozione con la maglia del CUS Sassari. L’anno successivo è approdato alla Primavera del Frosinone, prima del ritorno a casa con la Torres, con cui ha disputato diversi campionati, compreso quello del ritorno in Serie C e i successivi in Terza Serie. nella stagione passata Pinna è approdato al Latte Dolce dove si è rivelato un elemento fondamentale nello scacchiere del sodalizio biancoceleste, con 35 presenze tra campionato e Coppa Italia e oltre 3.000 minuti giocati.
Riccardo Pinna spiega la scelta e parla del match: «Ho scelto di restare perché mi ha convinto il progetto della società, incentrato sulla valorizzazione dei giovani, oltre alla conferma di mister Fini e di diversi compagni con cui, nella scorsa stagione, ho condiviso lo spogliatoio. Il Budoni è una squadra in fiducia dopo la vittoria del campionato di Eccellenza e il successo contro la Costa Orientale Sarda: hanno giocatori di qualità per la categoria e sarà una partita tosta».