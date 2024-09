Vittoria fuori casa del La Palma di Cagliari alla prima di campionato. Nell'anticipo di oggi la squadra di Spini ha vinto per 3-1 con gol di Scalas, Spissu e Mattana. Per i locali gol di Sechi per il momentaneo pareggio. Il La Palma, dal passato illustre con campionati di Serie C e D alle spalle, ha vinto giocando bene e con tanta esperienza in campo. Nessun dramma per l''Imalaya, guidata da Maurizio Idda, che punta moltissimo sui giovani con l'obiettivo salvezza. I numeri per riuscirci si sono.

