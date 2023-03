Una sconfitta dolceamara per le rossoblù. Amara perché la Torres a Genova era andata in vantaggio con Samia Adam al 14' ma nel giro di quattro minuti, dal 17' al 21' ha incassato i tre gol che hanno cambiato volto al match. Dolce perché resta il vantaggio di tre lunghezze sul Tavagnacco e proprio nel prossimo turno le sassaresi di Ardizzone ospiteranno la concorrente diretta in una partita che vale da sola mezzo biglietto per la permanenza in serie B.

Certo, occorrerà maggiore attenzione contro il Tavagnacco, perché col Genoa dopo l'uno a zero le rossoblù hanno incassato la rete del pareggio dopo appena tre minuti e per di più in contropiede con Costi a sfruttare l'assist di Jorgensen. E per non farsi mancare nulla la Torres ha regalato la rete del vantaggio alle genoane con l'autogol di Crespi.

Nel match contro il Tavagnacco è fondamentale vincere, senza necessariamente ribaltare il 3-1 dell'andata, perché staccare di 6 punti una concorrente diretta vuol dire raddoppiare le possibilità di evitare gli spareggi salvezza.

