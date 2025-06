La società Il Gabbiano Basket di Flumini di Quartu si è laureata vicecampione nazionale alle finali della Don Bosco Cup, manifestazione organizzata dalle Polisportive Giovanili Salesiane, andata in scena ad Acquasparta (Terni) dal 31 maggio al 2 giugno.

Il club ha partecipato con tre formazioni: Under 13 maschile e femminile, e Aquilotti maschile. Alla fase nazionale hanno preso parte otto squadre, suddivise in due gironi di qualificazione. Insieme al Gabbiano, erano presenti anche formazioni da Ancona (Orsal), Terni (Bosico), Ostia (Alfa Omega), Amelia (Pallacanestro Amerina) e Narni (Narni Sport Academy).

Nel girone A, il Gabbiano Blu ha chiuso al primo posto grazie alle vittorie su Bosico, Orsal e sul Gabbiano 2, conquistando l’accesso alla finale per il primo posto. Secondo posto nel girone per il Gabbiano Bianco, anch’esso vittorioso su Bosico e Orsal, qualificandosi per la finale 3°-4° posto. Terzo nel girone B il Gabbiano 3, poi destinato alla finale 5°-6° posto.

Le finali si sono disputate il 2 giugno. Ad aprire la giornata, la vittoria del Gabbiano 3 sull’Orsal di Ancona per 28-26, che è valsa il quinto posto. Nella finale per il terzo posto, il Gabbiano Bianco ha ceduto al Bosico Terni per 28-24, chiudendo così quarto. Nella combattutissima finale per il titolo, il Gabbiano Blu è stato sconfitto di misura dall’Alfa Omega di Ostia, 30-28, dopo una grande rimonta e un tiro per i supplementari fallito allo scadere.

Un risultato di prestigio per la società quartese, che conferma la bontà del lavoro svolto nel settore giovanile.

