Il derby sardo della nona giornata di Serie C va alla Promogest. Presso la piscina comunale di Cagliari, è arrivato il primo successo stagionale contro la Rari Nantes per 8-6.

Prima sconfitta in campionato invece per la Promosport, battuta 10-8 in casa dalla Sis Roma. I cagliaritani conservano tuttavia la testa della classifica a pari punti con Centumcellae, ferma per il turno di riposo.

