Altra vittoria per il Cus Cagliari in Serie B, che conserva il vantaggio di quattro punti in classifica sul terzo posto. Gli universitari si sono imposti anche a Roma contro la Lazio per 3-1 e a due giornate dalla fine consolidano il secondo posto. Non si ferma la marcia di Sarroch, già sicura matematicamente del primato: la capolista del girone G si è imposta per 3-2 in trasferta contro l'Amin 21 K Roma 7. Sconfitta per 3-1 sul campo di Anguillara per la Why Company Stella Azzurra di Sestu.

Femminile. In B1 femminile, arrivano due sconfitte esterne per San Paolo (3-0 contro Legnano) e Capo d'Orso Palau (3-1 contro Enercom Fimi Crema). In B2 femminile, tutte battute per 3-0 in trasferta le tre sarde: La Smeralda Ossi contro Coop Novate Martesana, Garibaldi La Maddalena contro Ceramsperetta Cusano e l'Alfieri Cagliari contro Villa Cortese.

