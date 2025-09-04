Il Cus Cagliari riparte da coach XaxaSarà l’allenatore per la decima stagione consecutiva, la quattordicesima complessiva
Per la decima stagione consecutiva, la quattordicesima complessiva, sarà ancora Federico Xaxa a guidare il Cus Cagliari nel campionato di Serie A2 femminile.
«Ringrazio la società e il responsabile del settore Mauro Mannoni per la fiducia rinnovata», ha dichiarato l’allenatore. «È un onore rappresentare questa realtà e competere ancora in Serie A».
Sulla nuova annata: «Ripartiamo dal gruppo dello scorso anno, che ha dimostrato disponibilità, spirito di sacrificio e voglia di crescere. Le nuove arrivate sono state scelte non solo per le qualità tecniche ma anche per l’approccio: entusiasmo, determinazione e desiderio di mettersi in gioco».
Completano lo staff tecnico Alessio Angioni (vice allenatore), Mario Floris (consulente tecnico) e Paolo Caredda (preparatore atletico).