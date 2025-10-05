Ritorno in Serie A2 da dimenticare per il Cus Cagliari, travolto 71-44 sul campo di Umbertide nella gara inaugurale del campionato. Le universitarie hanno retto l’urto soltanto nel primo quarto, prima di subire l’allungo delle umbre, padrone del campo per tutto il resto dell’incontro.

Coach Federico Xaxa ha dovuto fare i conti con l’assenza della nuova play/guardia Marta Granzotto, fermata da un infortunio, mentre l’ultimo arrivo Erica Reggiani non è riuscita a incidere all’esordio. Le uniche in doppia cifra sono state Bovenzi e Perić, ma il contributo offensivo complessivo è apparso troppo limitato per impensierire le padrone di casa.

L’avvio è stato complicato: Umbertide è partita subito forte (10-2 dopo tre minuti), ma il Cus ha avuto la forza di reagire con un parziale di 9-0 firmato da Bovenzi, Perić e Salvemme, arrivando persino al sorpasso. Il primo quarto si è chiuso sul 20-16 per le umbre, che nel secondo periodo hanno però preso il largo grazie alle iniziative di Amatori e dell’ex Sorrentino, scavando un solco di 15 punti già all’intervallo (38-23).

Nella ripresa la squadra di casa ha continuato a dominare, toccando anche il +30 con Mascetti. Le cagliaritane hanno provato a limitare i danni, ma senza mai riuscire a rientrare realmente in partita. Nel finale, Umbertide ha controllato agevolmente fino alla sirena.

Umbertide-Cus Cagliari 71-44

P.F. Umbertide: Amatori 12, Tomasoni 3, Sorrentino 15, Gianangeli 8, Baldi 14, Del Sole 6, Bartolini 3, Giuliobello ne, Mascetti 5, Paolocci 5, Valeri, Postigo Lopez. Allenatore Staccini

Cus Cagliari: Piedel 6, Bovenzi 11, Reggiani, Peric 16, Gagliano 2, Poddighe, Caldaro 2, Granzotto ne, Lai ne, Cassai, Salvemme 7, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali: 20-16; 38-23; 52-32

© Riproduzione riservata