Determinazione e coraggio: sono queste le parole chiave con cui il CUS Cagliari si prepara a tornare protagonista nel campionato di Serie A2 femminile, dopo due stagioni disputate in Serie B.

Il progetto riparte dal gruppo storico guidato dalla capitana Eugenia Caldaro, dall’esperienza di Delia Gagliano e dall’energia di Virginia Salvemme e Michela Serra. Confermate anche Alessia Poddighe, Giorgia Corso, Eleonora Cassai e Chiara Lai, pronte a dare il loro contributo alla nuova sfida.

«Ringrazio Cristiana Petronio, Maria Zulema Garcia Leon e le giocatrici del settore giovanile che ci hanno aiutato a raggiungere il nostro obiettivo», ha dichiarato Mauro Mannoni, responsabile del settore, «un grazie particolare va a Sara Saias, che non farà parte del roster nella prossima stagione: è stata una delle protagoniste degli ultimi anni e continuerà a sostenerci con la stessa passione che l’ha sempre contraddistinta».

