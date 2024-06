Il campione Gianfranco Zola, leggenda del Chelsea, ex attaccante e attualmente allenatore e dirigente sportivo, sarà l’ospite d’eccezione di un “Un Calcio al Bullismo”, l’evento sportivo-benefico, organizzato dall’associzione Gianni Fresu per sensibilizzare la comunità su un fenomeno che rappresenta una piaga sociale sempre più diffusa.

L’iniziativa è in programma domani, sabato 29 giugno a Porto Torres, un evento sportivo-benefico articolato in due fasi con un focus significativo sul ruolo dello sport, in particolare del calcio nella prevenzione e nella lotta al bullismo.

Il figlio di Gigi Riva, Nicola, sarà tra i principali donatori della manifestazione che ha come fine di devolvere il ricavato interamente all’associazione "Gianni Fresu" per completare i progetti benefici a favore dei bambini e delle bambine meno fortunate. Ha donato un pallone con la firma originale del mito.

Si comincia la mattina alle ore 11, presso la sala Filippo Canu di Porto Torres, si terrà il convegno moderato dal docente e giornalista Vittorio Sanna, che vedrà come ospiti, il docente universitario, Mario Pireddu che interverrà sul cyberbullismo, Riccardo Pazzona psicologo dello sport, Salvatore Erittu campione italiano di boxe, oltre i rappresentati dell’amministrazione comunale di Porto Torres e una rappresentanza delle forze dell’ordine. Il pomeriggio dalle 16.30 l’iniziativa si sposta presso il campo comunale di Campanedda per un quadrangolare di calcio che vedrà sfidarsi goliardicamente le categorie Giovanissimi e Allievi del Porto Torres Calcio, gli amatori della Seleçao, una rappresentativa di genitori insieme a ex calciatori professionisti come Gianfranco Matteoli, Gianluca Festa, Vittorio Pusceddu, Michele Fini, Antonio Langella, Gianluca Hervatin, Marco Sanna, Andrea Bagnoli e il mito Gianfranco Zola.

Alle 18, sempre presso il campo comunale di Campanedda, sarà trasmessa sul maxi schermo la partita degli ottavi di finale degli Europei di calcio della nazionale Italia che sfiderà la Svizzera per il passaggio del turno. L’animazione è tutta affidata al presentatore televisivo Gennaro Longobardi, ideatore dell'evento benefico "Miracolo di Natale", che presenterà e registrerà la puntata speciale di "Gradinata Sport".

La sera ci sarà la cena di gala presso il ristorante Villa Noce, momento di forte carattere sociale, oltre che culinario, dove durante la serata si organizzerà una raccolta di beneficenza il cui ricavato andrà all'Associazione Gianni Fresu e verrà utilizzato per fini benefici e per risolvere le pieghe sociali presenti della Città di Porto Torres. Tra i tanti premi offerti dall’organizzazione ci saranno diverse maglie autografate del Cagliari Calcio, la maglia storica del Cagliari Calcio, un pallone con la firma originale del mito Gigi Riva e tanti tanti altri gadget.

