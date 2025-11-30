Termina a reti bianche la sfida tra la Women Torres e la Angelo Baiardo, valevole per il 7° turno del girone A della Serie C. Al Peppino Sau di Usini finisce 0-0 e il punto è prezioso per la salvezza della squadra sassarese, tanto più perché ottenuto contro la sesta forza del campionato.

Al 16' Torres pericolosa con Cossu. Sugli sviluppi di un pallone recuperato da Billi sul vertice destro dell'area ospite, Castronuovo si appoggia sulla numero 11 che dal limite tenta la conclusione diretta in porta. Il tiro è velenoso, con Denevi che blocca in due tempi. Al 20' Sotgiu spreca spedendo alta la palla da buona posizione. L'ultima chance del primo tempo porta la firma di Lopez, che viene servita a centro area sugli sviluppi di un contropiede, ma ancora una volta Deiana risponde presente, respingendo il tiro della giocatrice avversaria.

Dopo l'intervallo ospiti insidiose al 16', con il calcio di punizione battuto da Zella nei pressi della trequarti: sul pallone si fionda Nietante che sfiora cercando la gloria, ma ancora una volta è Deiana a prendersi la scena con un bel tuffo di puro istinto. Le ragazze di Riu vanno vicine al vantaggio con Cossu che sfiora il palo. Occasionissima per le ospiti al 41'ma la traversa dice no alla conclusione di Mara.

Il tecnico Emanuele Ruiu commenta: «Le ragazze oggi sono state straordinarie, la settimana che abbiamo vissuto è stata molto difficile, a causa delle tante influenzate. Hanno dato il massimo. Questo spirito e questo atteggiamento porterà tantissimi frutti nel prosieguo del campionato».

